Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Киев заявил о готовности передать пленных Луганску и Донецку

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Киев предложил передать самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 24 пленных и заявил о готовности помиловать еще 13, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Киев, уклоняясь от своих обязательств по процессуальной очистке ранее удерживаемых лиц для завершения процедур обменов 2019 и 2020 годов, выдвинул предложение по передаче 24 лиц, а также заявил о готовности подписать акты о помиловании 13 человек", - говорится в сообщении, распространенном в четверг представительством ДНР в СЦКК по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Отмечается, что представители Киева уклоняются от предоставления списка лиц, которых они готов передать республикам.

Украина ЛНР ДНР

Новости
Пандемия коронавируса

Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

Польские истребители сопроводили российский разведывательный самолет над Балтикой

Путин и Байден в ходе беседы не согласовали форматы обсуждения темы "красных линий"

Путин и Байден в ходе беседы не согласовали форматы обсуждения темы "красных линий"

Новый канцлер ФРГ счел необходимым избежать конфронтации при реализации СП 2

Новый канцлер ФРГ счел необходимым избежать конфронтации при реализации СП 2

Что произошло за день: среда, 8 декабря

Байден отказался защищать Украину от России силами армии США

Байден отказался защищать Украину от России силами армии США

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });