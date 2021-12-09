Киев заявил о готовности передать пленных Луганску и Донецку

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Киев предложил передать самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 24 пленных и заявил о готовности помиловать еще 13, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Киев, уклоняясь от своих обязательств по процессуальной очистке ранее удерживаемых лиц для завершения процедур обменов 2019 и 2020 годов, выдвинул предложение по передаче 24 лиц, а также заявил о готовности подписать акты о помиловании 13 человек", - говорится в сообщении, распространенном в четверг представительством ДНР в СЦКК по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Отмечается, что представители Киева уклоняются от предоставления списка лиц, которых они готов передать республикам.