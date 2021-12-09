Спецпредставитель США по Ирану заявил о "хорошем разговоре" с заместителями глав МИД КНР и РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли сообщил, что в беседе с заместителями глав МИД РФ и КНР Сергеем Рябковым и Ма Чжаосюем стороны договорились о координации действий на переговорах в Вене по иранской ядерной программе.

"Состоялся хороший разговор с замминистра иностранных дел Рябковым и Ма Чжаосюем. Как мы договорились перед 7-м раундом переговоров, мы продолжим тесную трехстороннюю координацию для достижения нашей общей цели взаимного полного соблюдения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ) на основе прогресса, достигнутого в течение первых шести раундов", - написал дипломат в своем твиттере.

Он также сообщил, что США договорились о координации усилий по Ирану с "партнерами по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива".

"Мы по-прежнему едины в нашем призыве к скорейшему возвращению к взаимному соблюдению СВПД. Это лучший способ укрепить региональные экономические связи и избежать ядерного кризиса. Мы будем продолжать проводить тесные консультации", - написал Мэлли.

Седьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД возобновляется в четверг. Постпред РФ при международных организациях в Вене охарактеризовал начало раунда как успешное, хотя и отметил большие разногласия в позициях Ирана и США.

О заключении СВПД

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Президент США Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД. С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Переговоры были приостановлены в связи с президентскими выборами в Иране и формированием нового правительства страны.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября, 3 декабря переговоры были приостановлены. Дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.

Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

Агентство "Тасним" со ссылкой на неназваного высокопоставленного представителя МИД Ирана отмечало, что приверженность США санкционной политике в отношении Ирана стала главным препятствием для успеха венских переговоров по восстановлению СВПД.