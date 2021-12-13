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В G7 посоветовали Ирану не упускать шанс и заключить соглашение по атому

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 призвали Иран заключить соглашение по атому, пока для этого еще есть возможность.

"Мы приветствуем возобновление переговоров в Вене по восстановлению соглашения по атому (СВПД). Призываем Иран прекратить ядерную эскалацию и воспользоваться нынешней возможностью, чтобы заключить сделку, пока это все еще возможно", - говорится в заявлении по итогам встречи министров в Ливерпуле.

С апреля по июнь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры были приостановлены. Дипломаты Великобритании, ФРГ и Франции заявили, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Представитель Белого дома Джен Псаки отмечала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран пессимистично настроен в отношении позиции США и их союзников на венских переговорах. Он отмечал, что официальные лица США просят о переговорах и возвращении к СВПД, но в то же время вводят новые санкции против иранских физических и юридических лиц.

Иран СВПД G7

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