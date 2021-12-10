Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Россия передала Киргизии гумпомощь в виде муки на $9 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия получила от России гумпомощь в виде пшеничной муки на сумму $9 млн, сообщает пресс-служба российского посольства в Бишкеке в пятницу.

"При участии посла России и министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии состоялась церемония передачи российской продовольственной помощи в виде пшеничной муки. Продовольствие предназначено для целевого распределения среди нуждающихся семей", - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках добровольного целевого взноса РФ в размере $9 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы, отметили в пресс-службе.

Россия Киргизия ООН

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Россиянин приговорен в США к четырем годам заключения за киберпреступления

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Киев заявил, что корабль ВМС Украины выполнял задачи в своих территориальных водах

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США
Афганистан во власти талибов

Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы

Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы

В Пекине назвали фарсом дипломатический бойкот Олимпиады

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });