Россия передала Киргизии гумпомощь в виде муки на $9 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия получила от России гумпомощь в виде пшеничной муки на сумму $9 млн, сообщает пресс-служба российского посольства в Бишкеке в пятницу.

"При участии посла России и министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии состоялась церемония передачи российской продовольственной помощи в виде пшеничной муки. Продовольствие предназначено для целевого распределения среди нуждающихся семей", - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках добровольного целевого взноса РФ в размере $9 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2021 годы, отметили в пресс-службе.