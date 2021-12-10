Главы МИД стран ЕС 13 декабря утвердят санкции против ЧВК "Вагнер"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник 13 декабря в Брюсселе утвердят санкции российской военизированной организации, известной как ЧВК "Вагнера", сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ЕС на условии анонимности.

Он напомнил, что под санкциями ЕС уже находится бизнесмен Евгений Пригожин как лидер этой организации, действующей неофициально на территории разных стран и выполняющей, как считают в Брюсселе, задания Кремля.

"Сейчас мы вносим в список всю ЧВК как организацию и несколько физических лиц и групп, связанных с ней", - сообщил чиновник и отметил,что составление санкционного списка ЕС - это юридически довольно сложный и длительный процесс.

"Речь идет о применении четырех разных санкционных режимов ЕС, - пояснил он. -Потому что факты (о действиях этой группы) установлены по Сирии, по Ливии, по нарушению территориальной целостности Украины. Семь физических лиц обвиняются в злостных нарушениях прав человека в разных странах".

"Таким образом, - подытожил он, - мы наказываем ЧВК как таковую, три организации, связанных с ней, семь физических лиц, которые являются ее участниками. Очевидно, это еще не все, и в список будут включены другие (лица и организации)".

Он напомнил, что санкции состоят из визового запрета на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории.

Евгений Пригожин оспаривает в судах публичные утверждения о своей связи с ЧВК. Летом 2021 года он подал в Петербурге из-за этого иск к "Эху Москвы" и главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову. 10 декабря стало известно, что он решил в Лондоне судиться по такому же поводу с Элиотом Хиггинсом, основателем расследовательского ресурса Bellingcat (признан российскими властями СМИ-иноагентом)