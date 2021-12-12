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Президент США поручил оказать помощь пострадавшим от торнадо штатам

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, разрушенным торнадо, пишет BBC News.

Президент поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

Байден сказал, что команды Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях отправятся в воскресенье в Кентукки, чтобы предложить дополнительную помощь во временном жилье для тех, чьи дома были разрушены или сильно повреждены.

Более 70 человек погибли в Кентукки (наиболее пострадавшем штате) во время торнадо в пятницу вечером. Ожидается, что число погибших превысит 100 человек. Более 40 из примерно 110 человек были спасены на заводе. Губернатор штата Энди Бешар назвал торнадо, которые прошли по югу США в пятницу, самыми разрушительными в истории штата. Среди городов самый большой урон был нанесен городу Мэйфилд, в котором проживают 10 тыс. человек. В нем обрушилась крыша на свечном заводе, полностью разрушены полицейский участок, пожарная станция, жилые дома и административные здания.

США Джо Байден

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