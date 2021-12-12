Еврокомиссия выделит еще 30 млн евро на помощь молодежи и СМИ в Белоруссии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ЕС выделяет дополнительные 30 млн евро на помощь, среди прочего, белорусским независимым СМИ, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Белоруссии молодежи, независимым СМИ, покинувшим Белоруссию малым и средним предприятиям, деятелям культуры", - написала она в твиттере.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС будет готов выделить 3 млрд евро для инвестиций и оказания экономической помощи Белоруссии, если эта страна пойдет на те демократические преобразования, на которых настаивает Брюссель.