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Еврокомиссия выделит еще 30 млн евро на помощь молодежи и СМИ в Белоруссии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ЕС выделяет дополнительные 30 млн евро на помощь, среди прочего, белорусским независимым СМИ, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Белоруссии молодежи, независимым СМИ, покинувшим Белоруссию малым и средним предприятиям, деятелям культуры", - написала она в твиттере.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС будет готов выделить 3 млрд евро для инвестиций и оказания экономической помощи Белоруссии, если эта страна пойдет на те демократические преобразования, на которых настаивает Брюссель.

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