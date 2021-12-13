Саммит "Восточного партнерства" ЕС осудит "дестабилизирующую политику" РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Саммит программы ЕС "Восточное партнерство" в Брюсселе в среду обсудит, в том числе, Россию, сосредоточит внимание на тех же проблемах, что и раньше, так как мало что изменилось в ситуации в Донбассе и в особенностях внешней политики РФ, заявил чиновник Евросоюза.

"Мы хотели бы еще раз подтвердить нашу солидарность и поддержку по отношению к нашим партнерам", - сказал выступивший в понедельник перед журналистами на условии анонимности высокопоставленный европейский источник.

"Мы в настоящий момент по-прежнему обеспокоены постоянной, продолжающейся дестабилизирующей политикой России не только по отношению к Украине, но и по отношению к другим государствам-членам "Восточного партнерства". И, естественно, вы можете ожидать того, что в нашей заключительной декларации будет какая-то реакция на данную политику", - сообщил собеседник СМИ.

Он напомнил, что недавно на встрече министров иностранных дел "большой семерки" было заявлено, что "будут конкретные действия по отношению к любой дестабилизирующей акции России против Украины". В июне нынешнего года, отметил функционер ЕС, прошло широкое обсуждение данного вопроса Европейским советом, и Европейская внешнеполитическая служба разрабатывает соответствующий план.