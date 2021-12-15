Зеленский пожелал, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании в Донбассе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

Кроме того, он заявил, что не чувствовал давления со стороны США в отношении выполнения политической части Минских соглашений по проведению выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Давления я не ощущал. Если будет - обязательно скажу", - заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (конфликта в Донбассе - ИФ). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну и со стороны РФ", - сказал Зеленский.

Ранее о готовности Киева вести переговоры по Донбассу с РФ в любом формате заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.