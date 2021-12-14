Министр обороны США заверил Литву в поддержке против Белоруссии, России и Китая

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В условиях, когда Литва вынуждена противостоять угрозам в связи с политикой Белоруссии и России, а также давлению со стороны Китая после открытия в Литве представительства Тайваня, Вашингтон готов оказывать Вильнюсу поддержку в военной области, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Но Литва не сталкивается с этими вызовами в одиночку. На протяжении десятилетий военнослужащие США и Литвы стояли плечом к плечу против общих угроз и противников, работая вместе для продвижения наших общих интересов и ценностей", - цитирует Пентагон заявление Остина на встрече в Вашингтоне с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Остин сказал, что "сегодня Соединенные Штаты снова поддерживают Литву, и мы будем продолжать совместную работу по укреплению литовских Вооруженных сил".

Он заявил, что "особенно рад", что стороны подписывают соглашение о взаимных оборонных закупках. Это, по его словам, "улучшит условия для приобретения оборонных товаров и повысит совместимость" вооружений армий двух стран

Литовский министр со своей стороны заявил, что Литва высоко ценит поддержку США, и присутствие американских войск в Литве в США "чрезвычайно важно сейчас, когда мы видим, как Россия развертывает свои войска на границе с Украиной", и выразил надежду, что эта поддержка будет постоянной.

Он сказал, что "диктаторы" из России, Белоруссии и Китая "будут испытывать нас снова и снова".

"Мы не будем уклоняться от того, чтобы ответить на эти угрозы силой. Наш общий ответ нуждается в американском лидерстве, и мы рассчитываем на Вас, г-н министр, на администрацию США", - подчеркнул Анушаускас.