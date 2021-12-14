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Премьер Литвы допустил отставку правительства из-за транзита белорусских удобрений

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Литовский премьер Ингрида Шимоните не исключает отставку правительства в связи с продолжающимся транзитом удобрений "Беларуськалия" через Литву, что противоречит санкциям США.

"Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля", - заявила Шимоните в программе "Тема дня" национального канала LRT.

По словам премьера, решение о будущем правительства будет приниматься с точки зрения ее "оценки собственной способности защищать долгосрочные интересы государства".

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжается, несмотря на введенные США на прошлой неделе санкции против компании. Транзит не прекратился, поскольку "Беларуськалий" до вступления в силу санкций в ноябре внес предоплату за транспортировку литовским железным дорогам Lietuvos gelezinkeliai.

Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Lietuvos gelezinkeliai и "Беларуськалием" после вступления санкций в силу, хотя отметило, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.

В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесенным Литве репутационным ущербом.

Литва Белоруссия

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