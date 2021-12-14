Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы пообещали открыть афганские университеты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обещает возобновить деятельность университетов в стране.

Как сообщил заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани, судьба высших учебных заведений обсуждалась во вторник на встрече заместителя премьер-министра в правительстве талибов по политическим вопросам мавлави Абдул Кабира с профессорами университетов страны.

"Мавлави Кабир заверил, что их предложения и пожелания будут учтены, в ближайшее время будут открыты все государственные университеты и начата практическая работа по предотвращению бегства научных кадров", - говорится в сообщении.

Хроника 18 июля – 14 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока 2"

Что случилось этой ночью: вторник, 14 декабря

Пандемия коронавируса

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Министр обороны США заверил Литву в поддержке против Белоруссии, России и Китая

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

Boeing запланировала провести второй непилотируемый полет корабля Starliner в 2022 году

Пандемия коронавируса

Самолет с российскими медиками прибыл в ЮАР

США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину

США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });