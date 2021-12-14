Талибы пообещали открыть афганские университеты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обещает возобновить деятельность университетов в стране.

Как сообщил заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани, судьба высших учебных заведений обсуждалась во вторник на встрече заместителя премьер-министра в правительстве талибов по политическим вопросам мавлави Абдул Кабира с профессорами университетов страны.

"Мавлави Кабир заверил, что их предложения и пожелания будут учтены, в ближайшее время будут открыты все государственные университеты и начата практическая работа по предотвращению бегства научных кадров", - говорится в сообщении.