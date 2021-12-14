Лукашенко заявил о массированных кибератаках на белорусские предприятия

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области во вторник заявил о массированных кибератаках на белорусские предприятия.

Как сообщает президентская пресс-служба, складывающуюся ситуацию Лукашенко считает непростой.

"По его словам, дошло уже до использования против Беларуси такого элемента гибридной войны, как массированные кибератаки на предприятия. Предпринимаются попытки подорвать технологический процесс на предприятиях, особенно в сфере энергообеспечения, но они пресекаются компетентными органами", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Как специалисты говорят, достаточно одного клика мышки и ущерб будет на миллиарды рублей. Они ни перед чем не остановятся. Поэтому ни в коем случае нельзя самоуспокаиваться", - призвал Лукашенко.

Вместе с тем, он потребовал не допускать перегибов в работе силовых структур. "Хочу предупредить вас, милицию и контролирующие органы: перебора быть не должно", - сказал президент.

Лукашенко обратил внимание на разного рода проблемы в трудовых коллективах, которые были и на предприятиях государственной формы собственности, но особенно в частном секторе. Этот факт также следует учитывать в последующей работе компетентных органов для удержания ситуации в стране под контролем, считает он. Лукашенко заметил, что на предприятиях частной формы собственности в Белоруссии "всегда были проблемы".

Причины того, что произошло в 2020-м, он видит не только в социально-экономической обстановке в стране.

"И наша вина есть в том, что произошло в прошлом году. Мы просто успокоились и считали, что мы выкладываемся, трудимся, стараемся, не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло этого и сейчас, и чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать", - высказал опасения Лукашенко.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.