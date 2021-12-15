Алиев и Пашинян на встрече заявили о готовности восстанавливать ж/д сообщение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заверили, что продолжат работу над восстановлением железнодорожного сообщения, сообщается в коммюнике Евросовета.

"Председатель Мишель отметил важность восстановления инфраструктуры, связанной с путями сообщения, между Арменией и Азербайджаном, равно как и в целом - в Закавказье. При этом следует соблюдать суверенитет всех стран", - говорится в документе.

"Было достигнуто согласие продолжать работу по восстановлению железнодорожного сообщения. Для этого следует прийти к договорённостям по пограничному и таможенному контролю, основываясь на принципе взаимности", - подчёркивается в нем.