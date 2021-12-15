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Парламент Армении не смог собраться по вопросу делимитации границы с Азербайджаном

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правящая в Армении парламентская фракция "Гражданский договор" провалила проведение внеочередного заседания парламента по вопросу о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

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Депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на внеочередное заседание, инициированное оппозиционной фракцией "Армения". Из-за отсутствия кворума (30 вместо минимально необходимых 54 депутатов) внеочередное заседание не состоялось, передает корреспондент "Интерфакса".

14 декабря в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. На встрече Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о разблокировании железной дороги между двумя странами. Также Азербайджан и Армения договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы.

Армения Азербайджан

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