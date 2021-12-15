ЕС предоставит экспертов для демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В ЕС сформируют группу экспертов, которая будет готова проконсультировать по вопросу о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении Европейского совета.

"ЕС сформирует миссию экспертов/группу консультантов, чтобы помочь в процессе решения проблем по делимитации и демаркации границ", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам переговоров в Брюсселе главы Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

В документе отмечается, что эти эксперты могут "оказать техническую помощь обеим странам".