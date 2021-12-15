Япония подняла в воздух истребители из-за неопознанных военных самолетов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пара японских истребителей по тревоге поднималась в воздух в связи с полетами иностранных военных самолетов в небе над Охотским и Японским морями у границ страны, сообщил в среду Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

"В Охотском и Японском морях, а также в Восточно-Китайском море из-за нарушения воздушного пространства были экстренно задействованы силы ПВО и истребители", - говорится в сообщении. Инцидент, по данным японских военных, произошел еще во вторник по местному времени.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили многочасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей.

"Продолжительность полета составила около 9 часов", - сообщили в ведомстве в среду.

Там заявили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.