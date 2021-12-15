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Два стратегических бомбардировщика РФ вели патрулирование над Охотским и Японским морями

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили многочасовой полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около девяти часов", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Россия Охотское море Японское море

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