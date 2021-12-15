Военный корабль ФРГ впервые за 20 лет вошел в Южно-Китайское море

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат ВМС ФРГ Bayern стал первым с 2002 года германским военным кораблем, который вошел в акваторию Южно-Китайского моря, сообщают в среду западные СМИ.

СМИ напоминают, что на фоне территориальных споров в районе Южно-Китайского моря между КНР и другими странами региона западные государства расширяют здесь свое военное присутствие. Через местные воды проходит 40% торговых потоков, связанных с Европой.

Представитель Минобороны ФРГ в среду заявил, что корабль совершает переход через Южно-Китайское море в Сингапур, и это займет несколько дней. В то же время, отмечают СМИ, в Берлине заверили, что фрегат будет придерживаться обычных торговых путей. Как ожидается, уточняют СМИ, корабль не будет проходить через Тайваньский пролив: так, регулярное появление там кораблей ВМС США вызывает отрицательную реакцию КНР.

Однако предыдущее правительство ФРГ дало понять, что Берлин не принимает территориальных притязаний Пекина в регионе, добавляют СМИ.

Тем временем, такие страны как Великобритания, Франция, Япония, Австралия, Новая Зеландия также наращивают активность в западной части Тихого океана для противодействия влиянию Китая.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.