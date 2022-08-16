Германия впервые в истории отправила истребители в Индо-Тихоокеанский регион

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Германия в понедельник впервые в истории отправила истребители в Индо-Тихоокеанский регион, пишет Kyodo со ссылкой на Минобороны ФРГ. Самолеты будут сопровождать флот, направленный для совместных учений в регионе.

В министерстве уточнили, что Берлин отправил шесть истребителей Eurofighter и другие военные самолеты, включая воздушные танкеры.

Германский флот сначала примет участие в учениях в Австралии вместе с 17 странами, а затем направится в Японию. Военные самолеты также будут выполнять миссии в Южной Корее и Сингапуре.

В 2020 году Германия опубликовала Индо-Тихоокеанскую стратегию, которая указывала на отход от ориентирования на Китай в регионе. В прошлой году ВМС Германии впервые за 20 лет провели совместные учения с Японией в Тихом океане.