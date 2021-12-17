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Запуск ракеты Falcon 9 с новой группой интернет-спутников Starlink перенесли на сутки

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на субботу, сообщает специализированный сайт Space Launch Now.

Запуск предполагается осуществить в 04:24 по времени Восточного побережья США (в 12:24 мск) со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Это будет уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1890 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Falcon 9 США SpaceX Starlink

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