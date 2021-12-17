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Wildberries запустил продажи в Великобритании

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Wildberries, крупнейший в России онлайн-ритейлер, запустил продажи в Великобритании.

Ассортимент маркетплейса в стране насчитывает 5,5 млн наименований товаров от 164 тыс. брендов (это одежда, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, детские товары, электроника, книги, зоотовары, товары для дома и др.). В будущем Wildberries планирует расширить ассортимент, говорится в сообщении компании.

Доставку заказов до дома или офиса покупателей будут осуществлять международные и локальные курьерские службы.

Великобритания стала 19-й по счету страной присутствия Wildberries. В 2021 году компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии и Турции. В 2020 году Wildberries запустил продажи в Польше, Словакии, Израиле и других странах.

По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.

Wildberries Великобритания

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