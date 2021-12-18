SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Это уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в 645 км от стартовой площадки на базе Ванденберг.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.