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ДНР заявила об украинских танках и минометах на территории Донбасса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Народная милиция непризнанной ДНР утверждает, что украинские военные разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах тяжелое вооружение. Об этом сообщает народная милиция ДНР в Telegram.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах",- говорится в сообщении.

Речь о шести минометах "Василек", одной бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ-2) и двух зенитных установок (ЗУ-23).

"Также на железнодорожной станции в н.п. Зачатовка зафиксировано семнадцать танков Т-80", - говорится в сообщении.

Ранее Киев предложил передать самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 24 пленных и заявил о готовности помиловать еще 13.

Украина Донбасс ДНР

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