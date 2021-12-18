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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 18 декабря

Сбой в работе сервисов ГИБДД, потушенный пожар на верфи и распространение "омикрона" в Европе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оказание услуг ГИБДД приостановлено в субботу из-за технического сбоя. Временно не проводится регистрация автомобилей, выдачей водительских удостоверений. Те, кто не смог сегодня получить услуги в ГИБДД, смогут сделать это 19 декабря во всех регионах страны.

- В Петербурге потушили пожар на строящемся корвете. По данным СМИ, корпус корабля не получил повреждений, однако окончательно размер ущерба определят позднее. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

- В РФ за сутки зарегистрировано 27,4 тыс. новых случаев COVID-19. Умерли от коронавируса еще 1 076 россиян. Между тем в Великобритании растет заболеваемость "омикроном": за сутки новым штаммом инфицированы более 10 тыс. человек, умерли от него уже семеро британцев. В Лондоне вводится особый режим.

- В МИД РФ сочли неуместными требования США о "неких мероприятиях" на ее территории. Замминистра Сергей Рябков заявил, что все необходимые гарантии Москва предоставила в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Он отметил, что единственный эффект от угрозы новых санкций Запада - это испорченное зрение от чтения соответствующих документов.

- Междугородний автобус врезался в припаркованные машины в Саратове. Пострадали водитель и семеро пассажиров, в легковых автомобилях людей не было.

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