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В МИД РФ посетовали на испорченное чтением об "адских" санкциях Запада зрение

В МИД РФ посетовали на испорченное чтением об "адских" санкциях Запада зрение
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых "адских" санкций сводят к их прочтению и "еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью "Интерфаксу" замминистра признался, что Москва постоянно сталкивается с ограничениями, но Россия к ним уже адаптировалась.

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По словам замминистра, "впечатление такое, что люди, которые участвуют в этих обсуждениях, охвачены идеей коллективной ответственности за происходящее, то есть никакой альтернативы никто не может и не хочет предложить, а просто все идет как идет".

По словам Рябкова, видимо, подобное будет продолжаться и в будущем. Он напомнил, что примеров отмены санкций, ранее введенных, практически нет.

"Ничего не стоят ритуальные заявления с Запада о готовности развивать конструктивные отношения с Россией и вести с нами конструктивный диалог, если Россия делает то, на чем настаивает Запад. То есть по-разному это формулируется, в наиболее таком сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией", - пояснил замминистра.

Ранее сообщалось о том, что в случае предполагаемого Западом вторжения России в Украину США готовы ввести ограничения. В том числе блокирующие санкции в отношении крупнейших банков, полный запрет на операции с суверенным долгом, ограничения конвертации рубля. Кроме того, в качестве "ядерной" меры рассматривает возможность отключения России от SWIFT.

По сообщениям западных СМИ, США также подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций в отношении России, которые затронут российский энергетический сектор и банки.

МИД США Сергей Рябков НАТО

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