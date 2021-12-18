ГИБДД 19 декабря примет граждан, которые не попали на прием из-за техсбоя

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Граждане, не получившие государственные услуги в ГИБДД из-за технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря, сообщили в пресс-центре МВД России.

Прийти в воскресенье на прием в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы можно будет во всех регионах страны.

Записавшиеся на прием в ГИБДД 18 декабря и оплатившие платёжные документы со скидкой 30% граждане смогут использовать их в последующие дни.

Также отмечается, что решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы.

В субботу, 18 декабря, из-за сбоя в работе информационных ресурсов МВД России произошли неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

На время проведения работ приостановлено предоставление услуг по регистрации машин и мотоциклов, а также выдаче водительских удостоверений.

Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются в прежнем режиме.