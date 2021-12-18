Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Лондона Садик Хан объявил, что распространение в городе штамма COVID-19 "омикрон" следует квалифицировать как "значительное происшествие", из-за которого города сталкивается со сложностями.

Он написал в своем твиттере, что введение особого режима в городе поможет избежать перебоев в работе жизненно важных служб, а также - в вакцинации "бустерными" дозами.

Согласно подсчетам мэрии, в Лондоне за неделю зафиксировали уже свыше 65,5 тыс. случаев заражения "омикроном". При этом более 26 тыс. случаев выявлено за последние сутки. В результате этого, больницы, пожарная служба и другие важные службы в Лондоне стали сталкиваются с нехваткой персонала: заразившиеся сотрудники вынуждены оставаться на самоизоляции.

Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.