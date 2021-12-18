В РФ за сутки зарегистрировано 27,4 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Еще 27 434 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. На Москву пришлось 2 283 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге выявили 1 997 инфицированных, в Московской области - 1 683.

В стране умерли от вируса за сутки 1 076 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 79, в Санкт-Петербурге - 71, в Подмосковье - 54.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 296 180.

Поправились и выписаны 8,95 млн пациентов, в том числе 38 041 за последние сутки, из них 2 936 выздоровевших приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 186 823 случая коронавирусной инфекции.

Новость дополняется