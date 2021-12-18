В связи с пожаром на заводе "Северная верфь" возбуждено дело

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после пожара на территории судостроительного завода "Северная верфь", сообщила журналистам в субботу представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По ее словам, дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на пятом стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.

Вечером 17 декабря на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385. Возгорание было локализовано в 22:49. Пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с пожаром проверку.