Греция с воскресенья начинает требовать у всех въезжающих в страну ПЦР-тест

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Греции ужесточили правила въезда в страну, с 19 декабря все пассажиры должны будут предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщило на этой неделе посольство России в республике.

Как отмечается, тест для въезда в Грецию должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки. Кроме того, перед поездкой придется заполнить форму на сайте travel.gov.g.

Кроме того, Управление гражданской авиации Греции (HCAA) обновило правила въезда и для пассажиров, переболевших коронавирусом. Теперь путешественники, планирующие поездку в страну со справкой о перенесенном COVID-19, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.