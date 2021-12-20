Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первый случай заражения "омикроном" внутри страны зарегистрирован в Таиланде

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Таиланде зарегистрирован первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" внутри страны, сообщил представитель министерства здравоохранения страны журналистам на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что "омикрон" выявлен у женщины, супруг которой - колумбиец по национальности - недавно вернулся в Таиланд после поездки в Нигерию в ноябре.

Первый инфицированный "омикроном" был обнаружен в стране 6 декабря, он был диагностирован у гражданина США, прибывшего в Таиланд из Испании.

С начала пандемии коронавируса в Таиланде было выявлено 2 194 053 случая заражения и 24 406 случаев летального исхода от вызываемых вирусом заболеваний, сообщил портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.

Хроника коронавируса. Декабрь.

14
Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID
Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 274,6 млн человек

В Киргизии прекращено уголовное преследование экс-президента Акаева

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 декабря

Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами на борту успешно приземлился в Казахстане

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило 200 человек

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило 200 человек

Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации "Северного потока 2"

Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ

Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ
Пандемия коронавируса

Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС в I квартале 2022 года

Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС в I квартале 2022 года

Что произошло за день: воскресенье, 19 декабря

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });