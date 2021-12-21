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Moody's допустило снижение рейтинга Oracle после крупнейшей сделки компании

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило рейтинги американской компании Oracle Corp. на пересмотр с возможностью снижения после новости о покупке Cerner Corp., специализирующейся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд.

О крупнейшей в истории Oracle сделке стало известно 20 декабря. Чистый долг компании составляет $50,6 млрд, и ей наверняка придется увеличить задолженность для финансирования сделки, пишет MarketWatch.

Помещение рейтингов Oracle, находящихся на уровне "Baa2", на пересмотр "отражает вероятность существенного ухудшения баланса и левереджа компании после приобретения Cerner", говорится в пресс-релизе Moody's. По оценкам агентства, у компании уйдет минимум два года на то, чтобы полностью преодолеть негативные для её рейтингов последствия сделки.

В то же время аналитик Moody's Радж Джоши отметил, что слияние с Cerner укрепит позиции Oracle в ИТ-сегменте рынка медицинских услуг, обладающем хорошими долгосрочными перспективами роста. Также аналитик ожидает существенной синергии, что в будущем позитивно отразится на выручке компании.

Котировки акций Oracle упали на 5,2% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. Капитализация компании с начала года выросла почти на 42% до $258 млрд.

Moody's Oracle Cerner Радж Джоши

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