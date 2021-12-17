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Oracle ведет переговоры о покупке разработчика медицинского ПО Cerner

Сделка может стать одним из крупнейших поглощений на этом рынке в 2021 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, американская Oracle Corp. ведет переговоры о покупке Cerner Corp. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, сумма сделки может составить около $30 млрд, точные условия пока не известны. Сделка может стать крупнейшей для Oracle, рыночная стоимость которой превышает $280 млрд.

Предыдущей самой крупной сделкой в истории Oracle была покупка производителя программного обеспечения для управления предприятием PeopleSoft Inc. в 2005 году за $10 млрд.

Cerner специализируется на электронных медицинских картах - разрабатывает программное обеспечение, используемое медицинскими учреждениями и специалистами для хранения и анализа медицинских данных. Рыночная стоимость компании составляет около $23 млрд.

Oracle продолжает расширять присутствие в сфере здравоохранения. Компания уже предлагает клиентам технологии, помогающие страховщикам, провайдерам медицинских услуг и государственным система здравоохранения анализировать данные.

Сделка между Oracle и Cerner может стать одним из крупнейших поглощений в 2021 году, который, в свою очередь, является одним из наиболее активных по количеству M&A. Активность в США подскочила на 78%, объем сделок на текущий момент составляет $2,45 трлн, согласно данным Dealogic.

Акции Oracle в ходе дополнительных торгов в четверг подешевели на 3,1%, бумаги Cerner взлетели на 22,7%.

Oracle Cerner

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