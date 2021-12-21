Астрономы впервые обнаружили магнитное поле у экзопланеты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Международная группа астрономов с помощью космического телескопа "Хаббл" впервые обнаружила сигнатуру магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает Аризонский университет, ученые которого участвовали в исследовании.

"Впервые такая особенность была замечена на экзопланете. Магнитное поле лучше всего объясняет наблюдения протяженной области заряженных частиц углерода, которые окружают планету и удаляются от нее в виде длинного хвоста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что физика в магнитосферах (магнитосфера образуется в результате взаимодействия космического объекта с потоком заряженных частиц (плазмы), излучаемым его звездой-хозяином) Земли и экзопланеты HAT-P-11b одинакова. Однако, близость последней к своей звезде – всего одна двадцатая расстояния от Земли до Солнца – заставляет ее верхнюю атмосферу нагреваться и, по существу, "кипеть" в космосе, в результате чего образуется магнитный хвост.

Магнитные поля играют решающую роль в защите планетарных атмосфер, поэтому способность обнаруживать магнитные поля экзопланет является значительным шагом на пути к лучшему пониманию того, как могут выглядеть эти инопланетные миры, отмечают ученые.

HAT-P-11b – планета размером с Нептун, расположенная в 123 световых годах от Земли. Ученые наблюдали шесть прохождений планеты на фоне поверхности своей звезды-хозяина в так называемом транзите. Наблюдения проводились в ультрафиолетовой части спектра.

"Хаббл" обнаружил ионы углерода – заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями планеты.

Исследователи также выяснили, что металличность атмосферы HAT-P-11b – количество химических элементов в объекте, которые тяжелее водорода и гелия, – ниже, чем ожидалось. В Солнечной системе планеты с ледяным газом, Нептун и Уран, богаты металлами, но имеют слабые магнитные поля, в то время как гораздо большие газовые планеты, Юпитер и Сатурн, имеют низкую металличность и сильные магнитные поля.

По словам авторов исследования, низкая металличность атмосферы HAT-P-11b бросает вызов современным моделям образования экзопланет в целом. Хотя масса экзопланеты составляет всего 8% массы Юпитера, специалисты считают, что экзопланета больше похожа на мини-Юпитер, чем на Нептун.

Космический телескоп Хаббл – это проект международного сотрудничества между НАСА и Европейским космическим агентством.