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В ДНР заявили, что Киев окончательно заблокировал тему обмена пленными

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Представители Киева заблокировали согласование обмена пленными в Донбассе на последнем в текущем году заседании, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Представители Украины предложили вычеркнуть из повестки вопрос процессуальной "очистки", окончательно заблокировав тему обмена (...), ответственность за отсутствие каких-либо подвижек по гуманитарному направлению по итогам 2021 года полностью лежит на представителях Украины", - говорится в заявлении Морозовой, распространенном в среду пресс-службой омбудсмена ДНР.

Ранее в аппарате омбудсмена ДНР заявили, что Киев удерживает почти 100 сторонников самопровозглашенной республики.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если до новогодних праздников в Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут согласовать хотя бы какие-то вопросы, касающиеся прекращения огня, открытия контрольных пунктов въезда-выезда или обмена - это "будет неплохо".

Дарья Морозова ДНР Украина

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