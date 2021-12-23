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Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Как сообщили в ходе трансляции, приборно-агрегатный отсек отстыковался от модуля "Причал" в 02:03 мск.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 06:45 мск двигатель корабля будет включен на торможение, в 07:22 мск отсек войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

Падение несгораемых элементов конструкции пройдет в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 2460 км от города Веллингтон и 7030 км от города Сантьяго.

Корабль-модуль "Прогресс М-УМ" представляет собой связку узлового модуля "Причал" с приборно-агрегатным отсеком.

26 ноября корабль "Прогресс М-УМ", который доставил на МКС новый модуль "Причал", пристыковался к модулю "Наука".

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Прогресс М-УМ МКС

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