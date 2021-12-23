Ученые выяснили, что детеныши динозавров сворачивались в яйце, как современные птицы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Исследовательская группа, в которую вошли представители институтов Китая, Великобритании и Канады, установила, что один из наиболее полно сохранившихся образцов эмбрионов динозавров принадлежит беззубому динозавру-тероподу, или овирапторозавру, говорится в сообщении Бирмингемского университета.

Эмбрион, получивший название "Малыш Инлян", был обнаружен в начале 2000-х годов в позднемеловых породах Ганьчжоу в южном Китае и является одним из наиболее полных эмбрионов динозавров, когда-либо найденных.

Изучение окаменелости позволило ученым предположить, что перед тем, как вылупиться, эти динозавры принимали птицеподобные позы.

Исследователи обнаружили, что у "Малыша Инляна" голова лежит ниже тела, ноги расположены по обе стороны головы, а спина изогнута вдоль тупого конца яйца.

"Ранее неизвестная у динозавров, эта поза похожа на позу современных эмбрионов птиц. У современных птиц такие позы связаны с "укладыванием" – поведением, контролируемым центральной нервной системой и имеющим решающее значение для успеха вылупления", - говорится в сообщении.

Сравнивая "Малыша Инляна" с эмбрионами других тероподов, динозавров-зауроподов с длинной шеей и птиц, ученые предположили, что поведение, которое считалось уникальным для птиц, впервые развилось у этих динозавров много десятков или сотен миллионов лет назад.

Известно, что птицы сгибают свое тело и засовывают голову под крыло незадолго до вылупления. Эмбрионы, которым не удается достичь таких поз, имеют меньше шансов удачно вылупиться из яйца.

"Этот маленький пренатальный динозавр выглядит точно так же, как птенец, свернувшийся в своем яйце, что является еще одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые развились у их предков-динозавров", - отмечает член исследовательской группы, профессор Стив Брусатт из Эдинбургского университета.

Длина существа от головы до хвоста составляет 27 см, оно лежит внутри удлиненного яйца длиной 17 см. Образец находится в Музее истории природы камня Инлян.

Овирапторозавры – группа пернатых динозавров-тероподов, тесно связанных с современными птицами, известными из мелового периода Азии и Северной Америки, среди них встречались хищные, травоядные и всеядные виды.