Начальники генштабов Британии и РФ заявили о важности поддержания контактов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Рэдейкин и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов во время телефонного разговора согласились о важности поддержания контакта между сторонами, сообщает в четверг британское оборонное ведомство.

"Военачальники обсудили региональные вопросы безопасности, двусторонние отношения в сфере обороны. Они согласились, что жизненно важно поддерживать контакты, чтобы стороны лучше понимали друг друга, и избегать недопонимания", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ ранее в четверг сообщили, что во время разговора состоялся "обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности". Детали переговоров не сообщались.

В среду, как сообщалось, прошли телефонные переговоры Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Переговоры Герасимова прошли на фоне предложения Москвы к США и НАТО выработать прочные договоренности, исключающие продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение нового оружия в непосредственной близости от территории РФ.