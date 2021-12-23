Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Начальники генштабов Британии и РФ заявили о важности поддержания контактов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Рэдейкин и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов во время телефонного разговора согласились о важности поддержания контакта между сторонами, сообщает в четверг британское оборонное ведомство.

"Военачальники обсудили региональные вопросы безопасности, двусторонние отношения в сфере обороны. Они согласились, что жизненно важно поддерживать контакты, чтобы стороны лучше понимали друг друга, и избегать недопонимания", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ ранее в четверг сообщили, что во время разговора состоялся "обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности". Детали переговоров не сообщались.

В среду, как сообщалось, прошли телефонные переговоры Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Переговоры Герасимова прошли на фоне предложения Москвы к США и НАТО выработать прочные договоренности, исключающие продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение нового оружия в непосредственной близости от территории РФ.

Великобритания

Новости

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года
Пандемия коронавируса

Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе стало меньше

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксирована первая смерть от "омикрона"

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал неприемлемым дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд

Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале

Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });