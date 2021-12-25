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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

13 мигрантов погибли при крушении лодки у греческого острова Парос

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушении лодки у берегов греческого острова Парос поздним вечером в пятницу, сообщает The Guardian.

По данным береговой охраны, спасти удалось 62 человека. Выжившие рассказали береговой охране, что всего на судне находились около 80 человек.

Издание отмечает, что эта авария стала третьей за три дня в греческих водах. Общее число жертв составило не менее 27 человек.

Греческие власти заявили, что ночью выживших при крушении искали пять патрульных катеров береговой охраны, девять частных судов, вертолет и военно-транспортный самолет. Также в поисковых работах участвуют водолазы береговой охраны.

Греция Парос

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