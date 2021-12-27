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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сильный снегопад в Калифорнии парализовал транспортное сообщение

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сильный шторм со снегом в рождественские выходные парализовал главные автомагистрали в горах Северной Калифорнии и Невады. Синоптики предупреждают, что путешествие по Сьерра-Неваде может быть затруднено в течение нескольких дней. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Рино (штат Невада) заявили, что три человека пострадали в результате столкновения 20 автомобилей на автомагистрали, на которой водители жаловались на ограниченную видимость в воскресенье. На западе 70-мильный (112-километровый) участок автомагистрали от Колфакса (штат Калифорния) через район озера Тахо до границы штата Невада был закрыт до понедельника. Департамент транспорта Калифорнии также закрыл многие другие дороги, предупредив автомобилистов.

"Ожидайте серьезных задержек при поездках по всем дорогам", - сообщило в воскресенье в Twitter управление национальной метеорологической службы в Рино.

Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение для озера Тахо до 1 часа ночи вторника из-за обильного снегопада и порывов ветра, которые могут достигать 45 миль в час (72 км/ч).

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