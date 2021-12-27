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В Греции из-за роста заболеваемости COVID-19 усилят ограничения в январе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Греции с целью сдержать дальнейший рост заболеваемости COVID-19 введут на период 3-16 января дополнительные ограничения, которые в основном коснутся ночных развлекательных заведений, сообщает в понедельник издание The Guardian.

Так, глава Минздрава Греции Танос Плеврис объявил, что маски высокой степени защиты будут обязательны для ношения в супермаркетах, общественном транспорте и заведениях общепита.

Кроме того, барам и ресторанам нужно будет закрываться в полночь, а за одним столиком нельзя будет размещать больше шести посетителей.

"Если мы определим, что эти меры не исполняют, мы запретим исполнение музыки в развлекательных заведениях", - отметил министр.

Также заполняемость трибун на спортивных мероприятиях должна составлять либо 10% от вместимости, либо 1 тыс. человек. Дома престарелых можно посещать лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до визита.

Тем временем, в понедельник за сутки в Греции выявили рекордные еще 9 284 случая COVID-19, а 66 человек скончались из-за коронавируса.

Ранее в декабре Минздрав Греции также отменил массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники, а также обязал жителей носить маски для сдерживания распространения варианта коронавируса "омикрон".

За весь период пандемии в Греции было выявлено более 1 млн случаев заражения вирусом и около 20,4 тыс. смертей от последствий заболевания, в то время как примерно 997 тыс. человек выздоровели.

Греция коронавирус

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