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Возвращение Саакашвили из госпиталя в тюрьму отложено

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили временно останется в военном госпитале в Гори и пока не будет возвращен в тюрьму, сообщила пенитенциарная служба страны.

"Исходя из большого интереса общественности сообщаем, что 27 декабря после завершения лечения в военном госпитале Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем было принято решение о временном приостановлении мероприятия по переводу заключенного Саакашвили", - отмечает пенитенциарная служба.

В миреСаакашвили потерял сознание, узнав о решении перевести его из госпиталя в тюрьмуЧитать подробнее

При этом сообщается, что решение о его переводе в Руставскую тюрьму принято на основании заключения медперсонала, согласно которому состояние здоровья Саакашвили - стабильное.

Ранее сообщалось, что накануне Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в тюрьму и потерял сознание в палате.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ранее заявлял журналистам, что после лечения в госпитале в Гори Саакашвили будет возвращен в Руставскую тюрьму.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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