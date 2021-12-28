Саакашвили потерял сознание, узнав о решении перевести его из госпиталя в тюрьму

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вечером в понедельник потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму, сообщила журналистам мать экс-президента Гиули Аласания.

В свою очередь, представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили, встретившаяся с Саакашвили в госпитале, подтвердила информацию Аласания.

"Я виделась с Михаилом Саакашвили, и он сообщил, что представители пенитенциарной службы вошли к нему в палату и пытались его вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что он оказал сопротивление и в какой-то момент потерял сознание", - сказала Джаниашвили.

Она также сообщила, что у Саакашвили было "очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента".

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что вечером в понедельник его не впустили в госпиталь в Гори без объяснения причин. По его мнению, Саакашвили нельзя отправлять в тюрьму, а нужно лечить в многопрофильной гражданской клинике.

Кипшидзе отметил, что решение о переводе экс-президента из госпиталя в Гори, предположительно, в Руставскую тюрьму было принято Минюстом на основании заключения одного из врачей госпиталя.

"Я не знаю, кто из врачей подписал справку о состоянии здоровья Саакашвили, но подписывать такую справку было нельзя. Саакашвили на данный момент является больным средней тяжести, и его ни в коем случае нельзя возвращать в тюрьму. Несколько часов назад он получил очередную стрессовую травму, которая может очень негативно отразиться на его здоровье", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что распространяется крайне тревожная информация о готовности Саакашвили начать очередную голодовку.

"Этого нельзя допустить, так как мы можем потерять Михаила. Я настоятельно требую перевести его на лечение в многопрофильную гражданскую клинику или за границу", - сказал Кипшидзе.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.