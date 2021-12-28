Бельгийские эксперты выразили оптимизм относительно последствий от "омикрона"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В то время, как штамм "омикрон" стал доминирующим в Бельгии, достигнув 60% от числа заражений COVID-19, изучение его воздействия продолжается, и бельгийские эксперты начинают высказываться оптимистично об угрозе этого варианта коронавируса.

"Молодые люди не страдают или страдают меньше от коронавирусной инфекции, вызванной вариантом "омикрон". Нам еще надо дождаться результатов того, как он воздействует на пожилых людей", - сказал в интервью газете Het Laatste Nieuws вирусолог из университета Лёвена Марк Ван Ранст.

"Омикрон чаще имеет тенденцию закрепляться на рецепторах, расположенных в верхних дыхательных путях, тогда как вариант "дельта" и другие варианты оккупировали рецепторы, расположенные в нижних дыхательных путях, глубоко в легких", - объяснил эксперт.

По его мнению, гораздо меньше шансов, почти никаких, получить пневмонию от "омикрона", заражение от которого иногда может проявляться в формах, напоминающих простуду. Это, полагает вирусолог, хорошая новость для больниц, все еще остающихся в сложном положении от большого количества пациентов в отделениях интенсивной терапии с заражениями вариантом "дельта", которые часто госпитализированы с сильной пневмонией.

При этом Ван Ранст обратил внимание на то, что, несмотря на наблюдаемое в последнее время в Бельгии снижение заражений коронавирусом, в ближайшие дни цифры инфицирования пойдут в рост из-за повышенной контагиозности "омикрона" по сравнению с другими штаммами.

Эксперт также заявил, что лица, желающие получить бустерную прививку, должны это сделать как можно быстрее.

Хорошей новостью назвал данные исследований "омикрона" и известный в стране микробиолог Эмманюэль Андре. "Первичные данные показывают, что постомикронный иммунитет эффективно защищает против варианта "дельта". Это хорошая новость", - написал он в твиттере.

В то же время Андре отметил, что антитела в меньшей степени распознают "омикрон", и бустерная прививка важна даже при том, что данный штамм менее опасен.