В Бельгии отметили высокий темп роста заражаемости COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Головокружительным назвала рост среднесуточного заражения коронавирусом в Бельгии газета "Либр Бельжик".

В четверг, по данным института общественного здравоохранения Sciensano, отмечены 82% увеличения инфицированных COVID-19 за одни сутки.

Институт также сообщил о рекордном с начала пандемии числе зараженных в течение 24 часов: 27 199.

За время пандемии в Бельгии диагностированы более 2,2 млн заражений коронавирусом. Зарегистрировано около 28 400 смертей от COVID-19.

В настоящее время коэффициент воспроизводства вируса в стране составляет 1,16. Заражаемость на 100 тыс. жителей за 14 дней достигла 1 108 случаев.