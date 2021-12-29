В Бельгии под давлением общественности вновь откроют кинотеатры и концертные залы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии отказалось от части объявленных ранее ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 и накануне вечером решило снять запрет на работу кинотеатров и концертных залов, сообщили в среду бельгийские СМИ.

Это было сделано по предложению министра внутренних дел Аннелис Верлинден после того, как во вторник Государственный совет Бельгии приостановил действие королевского указа, по которому наряду с прочими объектами закрывались театральные залы.

Госсовет принял такое решение по иску театрального продюсера Матье Пэнта, который обвинял исполнительную власть в злоупотреблении полномочиями, непропорциональности принятых мер, покушении на право на труд, а также в запрете на доступ к культуре.

Кинотеатры и другие объекты культуры и досуга не входили в постановление Госсовета, но СМИ предсказывали, что вдохновленные успехом театральной сферы представители иных направлений культурного сектора будут дальше отстаивать свои права. Тем более, что ряд кинотеатров сразу отказался выполнять решение правительства, считая его несправедливым.

В Брюсселе 26 декабря состоялась многотысячная манифестация протеста против запретов в этом секторе, на которую пришли многие известные представители бельгийской культуры. Солидарность с ними также выразил ряд экспертов в области эпидемиологии.

Телеканал RTBF передал со ссылкой на свои источники, что во вторник вечером в результате экстренного совещания правительства по постановлению Госсовета было решено дать зеленый свет открытию театров, кинотеатров и концертных залов при количестве зрителей, не превышающем двухсот и при соблюдении всех санитарных предписаний. Глава МВД подготовит проект нового указа.

В среду ожидается совещание комитета по согласованию, в который входят руководители федеральной и региональных властей, чтобы официально одобрить этот юридический текст.