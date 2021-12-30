Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество

Предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх глав Китая и России позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китаю и России необходимо углублять стратегическое сотрудничество, чтобы противостоять давлению США и Запада.

"США вместе со своими западными союзниками оказывают на Китай и Россию давление на всех фронтах - в политической, экономической, военной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, науки и техники, осуществляя "экстерриториальную юрисдикцию" и произвольно применяя санкции против правительственных ведомств, предприятий и персонала обеих стран в попытке сдержать развитие Китая и России. В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы мы должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество "спина к спине" и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на "двойное сдерживание" США и Запада и противостоять ему", - сказал посол в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

Ханьхуэй отметил, что в экономической и торговой сферах необходимо продолжать продвигать сотрудничество в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, связи, трансграничной электронной коммерции, цифровой экономики, регионального и противоэпидемического сотрудничества.

"В финансовой сфере обе стороны должны продолжать углублять расчеты в национальной валюте и улучшать строительство и стыковку трансграничных платежных систем, а также создавать более устойчивую и гибкую международную валютную систему для защиты практического сотрудничества между РФ и КНР", - сказал глава дипмиссии.

Также в области науки и техники надо полностью реализовать результаты китайско-российских годов научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021), углубить взаимодействие в области авиации, аэрокосмической промышленности, атомной энергии, физики высоких энергий и искусственного интеллекта, осуществлять совместные исследования и разработки, делиться продукцией и рынками, эффективно прорывать западную блокаду и санкции.

"В сфере гуманитарного сотрудничества предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх между главами Китая и России позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт на зимних Играх в Сочи и Пекине. Обе стороны продолжат использовать проведение китайско-российских годов спортивных обменов в 2022-2023-м как возможность углубить сотрудничество в области спорта и других гуманитарных обменов и продемонстрировать противодействие двух стран политизации спорта и иностранному вмешательству", - подчеркнул посол КНР.