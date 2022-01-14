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Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень
Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В 2021 году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в $146,88 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 35,8%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Предыдущий рекорд в китайско-российской торговле был установлен в 2019 году, когда ее объем составил $110,75 млрд.

В 2021 году импорт Китаем из России увеличился по сравнению с 2020 годом на 37,5% и составил $79,32 млрд. Одновременно Китай экспортировал в Россию товаров и услуг на сумму $67,567 млрд, что превысило показатель 2020 года на 33,8%.

В декабре текущего года товарооборот между двумя странами по сравнению ноябрем вырос на 11,5%.

В то же время, китайско-американская торговля увеличилась в 2021 году на 28,7%, превысив $755,6 млрд. Китайский импорт из США вырос на 2,7% до $179,53 млрд, экспорт Китая достиг $576,1 млрд, рост - 27,5%.

Внешняя торговля КНР в 2021 году достигла $6 трлн 51 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 30%.

За год экспорт Китая вырос на 29,9% до $3,364 трлн, в то время как импорт составил 2,687 трлн, рост - 30,1%. Таким образом, положительное сальдо составило $676,4 млрд.

Китай Россия

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