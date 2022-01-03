Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Разгадка происхождения узора в "сердце" Плутона, мумия фараона Аменхотепа I на томографе, а также как модель темной материи из первичных черных дыр разъяснила многие несостыковки

Плутон Фото: NASA/APL/SwRI via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики применили оптическую микроскопию на основе истощенного основного состояния к одиночному иону иттербия, пойманному в ловушку. Так они увидели, как он совершает механические колебания под действием внешней силы. В основе метода истощения основного состояния лежит идея о том, что атомы не будут рассеивать падающий на них свет, если на основном состоянии соответствующего резонансного перехода больше не остается электронов.

- Группа физиков-теоретиков рассмотрела модель темной материи, состоящей из первичных черных дыр с широким спектром масс, родившихся во время фазовых переходов в ранней Вселенной. Стивен Хокинг еще в 1971 году предложил рассмотреть эти первичные черные дыры в качестве кандидата на роль темной материи. Широкий спектр масс первичных черных дыр возникает из-за того, что они рождались в результате разных фазовых переходов, происходящих при различной температуре Вселенной. Оказалось, что рассмотренная модель хорошо объясняет многие несостыковки между астрономическими наблюдениями и предсказаниями Стандартной космологической модели с холодной темной материей, состоящей из тяжелых частиц. Ученые надеются, что телескопы следующего поколения, в том числе запущенный недавно "Джеймс Уэбб", позволят проверить правильность их модели.

- Участники Новгородской экспедиции впервые обнаружили берестяную грамоту зимой. Грамота конца XII века оказалась письмом, в котором автор текста спрашивал Доброшу о сумме, которую нужно заплатить за административные услуги. Среди других находок выделяются средневековые свинцовые печати, принадлежавшие новгородскому князю и тиуну Петру, который жил в XIV веке.

- Египтологи впервые заглянули под льняные бинты фараона Аменхотепа I с помощью компьютерной томографии. Они обнаружили, что фиванские жрецы еще в глубокой древности восстановили поврежденную грабителями мумию. Он был вторым фараоном XVIII династии в эпоху Нового царства, то есть в период высшего расцвета древнеегипетской государственности. Выяснилось, что он умер в возрасте 35 лет, но причину смерти установить не удалось. Но стало известно, что у него не было кариеса и заболеваний суставов. Фиванские жрецы, вероятно, перезахоронили мумию фараона в гробнице Дейр-аль-Бахари в Луксоре, спасая ее от грабителей гробниц. Поскольку его останки были серьезно повреждены грабителями, жрецы повторно забинтовали его некоторые части тела, например, зафиксировали оторванную голову с помощью льняной ткани, пропитанной смолой.

- Ученые разобрались, почему поверхность "сердца" Плутона состоит из отдельных многоугольных ячеек – всему виной процессы тепловой конвекции, которые усиливаются за счет сублимации льда и действуют не менее одного миллиона. Это согласуется с данными автоматической станции New Horizons. Для этих процессов тепловой конвекции в крупном леднике Регион Томбо требуется либо значение теплового потока у основания слоя льда в 0,3 милливатта на квадратный метр, что в 10 раз меньше, чем считалось ранее, либо в 30 раз более большой контраст вязкости, чем значение, которое использовали в работе. Ученые полагают, что процессы, идущие в азотном леднике Плутона, больше похожи на те, которые действуют в земных океанах, чем на те, которые идут на ледяных спутниках Юпитера или Сатурна.

- Вполне вероятно, что в будущем нефтяные вышки и угольные разрезы заменят биореакторы, а из выхлопных труб машин будет идти не дым, а пар. В этом материале рассказывается о буквально зеленых технологиях, которые приближают это будущее.

- Как известно, раньше девушки были моложе, деревья – выше, а вирусы – суровее. Значит ли это, что микробы со временем становятся менее жестокими? Сайт N+1 рассказал, что мешает однозначно ответить на этот вопрос.